Maroc : Un document proposé au sein du PPS en faveur de l’égalité dans l’héritage

Un document interne favorable à l’égalité dans l’héritage a été proposé au sein du Parti du progrès et du socialisme (PPS). Il attend que le comité central du bureau politique de la formation statue sur sa validation et décider de son inclusion ou non aux documents présentés lors du prochain congrès, prévu les 11, 12 et 13 novembre. Le document, obtenu par Al3omk, appelle notamment à la levée de certaines restrictions aux libertés individuelles. Il considère «nécessaire de prendre des initiatives pour faire avancer les droits humains et élargir l’espace des libertés» au Maroc.

Le texte plaide pour «une culture de non-discrimination au sein de la société et de l’État», comme outil pour renforcer l’indépendance économique des femmes, notamment à travers l’égalité dans l’héritage, mais pas seulement. Il plaide aussi pour un meilleur accès au marché du travail, à des salaires décents, aux postes de décision, en plus d’autres démarches égalitaires en droits et en devoirs sur le plan économique, social, écologique et culturel.

«La question des libertés individuelles et collectives, et la question de la pleine égalité entre les femmes et les hommes, constituent l’un des fondements solides» du projet de société porté par le parti, plaide encore le document.

Dans le domaine des droits humains, des libertés et de l’égalité, au cours des deux dernières décennies, le Maroc «a accumulé des acquis manifestes, dont le processus de réconciliation ayant permis de tourner la page d’un passé douloureux, ainsi que des progrès tangibles dans le domaine de la parité». Toujours est-il que parmi ces réformes, celle du Code de la famille, datée de près de 20 ans, a désormais «besoin d’une profonde révision», emboitant le pas au récent discours du roi Mohammed VI lors de la Fête du Trône.

Cependant, la version du document interne présentée au sein du PPS doit être encore examinée par les instances internes de la formation politique.