Mohamed Tarhouchi, des portraits en mosaïque pour préserver un patrimoine en péril

Artiste quinquagénaire, Mohamed Tarhouchi est spécialiste de tableaux élaborés à parti de mosaïque. Il fait appel à plusieurs techniques, dont le dessin et la découpe de céramiques, pour donner vie à des tableaux éblouissants ou des portraits uniques dans leur genre. Enfant, il aimait le dessin mais également la musique. C’est en grandissant que l’artiste installé à Imzouren penche finalement pour le premier. Pourtant cet autodidacte n’a étudié ni le dessin ni la peinture.

A Tétouan, où il a vécu pendant plus de 20 ans, et alors qu’il travaillait dans une société de fabrication de céramique, il rencontre un ami qui lui apprend la technique de découpe de la céramique en petit morceau pour former des mosaïques. C’est après avoir quitté ladite entreprise qu’il décide alors de se lancer dans une branche peu connue, en mariant dessins et mosaïques dans des tableaux.

«Mes débuts ont été avec la peinture et le dessin, dans les années 1980. J’ai continué dans la peinture jusqu’aux années 2000. J’étais à Tétouan lorsque mon histoire d'amour a commencé avec la mosaïque. J’ai certes arrêté la peinture mais j’ai continué à dessiner car les ombres, la lumière et les bases du dessin permettent aux tableaux en mosaïques d’être à la hauteur», confie-t-il à Yabiladi. Ce recours au dessin lui permet déjà de se distinguer par rapport à d’autres artistes qui, eux, préfèrent faire appel à l’impression. «Avec cette dernière, les œuvres sont souvent moins précises, car le dessin aide à la réalisation de l’ouvrage final», explique-t-il.

Un chemin jonché d'obstacles

Une œuvre où délicatesse et sens du détail reste les maîtres-mots. «La découpe de la mosaïque se fait de manière délicate, car les morceaux peuvent mesurer parfois quelques millimètres seulement, sachant que le produit est davantage fragile. Le travail final nécessite beaucoup de temps et surtout de la patience et de l’inspiration», détaille l’artiste.

Mohamed Tarhouchi travaille avec une céramique nouvelle mais également recyclée. «Les couleurs sont importantes, tout comme les dégradés. Malheureusement au Maroc, la céramique est destinée plutôt au secteur du bâtiment et de la décoration avec peu de couleurs disponibles», regrette-t-il, ajoutant que souvent, c'est dans les débris des chantiers de construction qu'il tombe sur les bonnes couleurs.

«La mosaïque peut aussi être réalisée avec du marbre - mais les couleurs sont également très limitées-, ainsi que la porcelaine -qui reste chère-. Dans une petite ville comme Imzouren et une ville moyenne comme Al Hoceima, le choix est davantage limité, ce qui me pousse à travailler avec ce que je trouve.» Mohamed Tarhouchi

Ainsi, s’il «suffit de mélanger des couleurs sur une palette pour obtenir la couleur recherchée, celle destinée à être utilisée pour la mosaïque reste fixe et il faut la trouver», explique-t-il. «Parfois, il faut innover ou se contenter d'une couleur proche.»

Un art en manque de reconnaissance

Mohamed Tarhouchi affirme voir déjà participé à des expositions et des ateliers, notamment auprès des jeunes, à Al Hoceima et Tétouan, ainsi que deux symposiums en Turquie et un atelier et un festival à Ceuta. «Je n’ai pas eu la chance de prendre part à des manifestations culturelles dans les autres villes du royaume», regrette-t-il. «Le problème est que mes tableaux sont lourds, contrairement à la toile légère et facile à transporter. Mais de toute façon, personne ne m’a encore invité», nous confie l’artiste.

Il rappelle que «l’art de la mosaïque est considéré comme l’un des plus anciens» et qu'il «a connu ses années de gloire chez les Grecques et l’Empire byzantin». «Au Maroc, il est considéré comme patrimoine national et international. Il a été découvert à Volubilis et à Lixus, en plus des œuvres qui ont été transférées dans les musées du royaume. Généralement, on le trouvait ornant des murs ou des pavés. Il y a aussi la mosaïque importée dans le cadre de l’art arabo-islamique, utilisée aujourd’hui dans des mosquées et des lieux religieux», poursuit-il.

Cependant, Mohamed Tarhouchi estime que «cet art n’a pas été reconnu comme tel au Maroc». «J’ai visité le site archéologique de Volubilis avec un groupe de touristes étrangers et sincèrement, en comparaison avec ce que j’ai vu en Turquie par exemple, notamment en termes de réhabilitation et de sécurisation, ce qui est entrepris aujourd’hui n’est pas à la hauteur. Pourtant, la mosaïque est un art qui résiste aux aléas climatiques», regrette-t-il.

«L’art de la mosaïque n’a pas bénéficié d’attention suffisante. Il n’est même pas enseigné dans les écoles des beaux-arts, comme en Tunisie où il s’agit d’une spécialité à part entière. A Tétouan, un professeur espagnol enseignait la discipline aux étudiants de l’Ecole des beaux-arts. Toutefois, depuis sa disparition, personne n’a repris le flambeau.» Mohamed Tarhouchi

Tout en reconnaissant qu’«être artiste reste difficile, surtout au Maroc, en l’absence d'encouragement, de reconnaissance et d’accompagnement», l’artiste ne perd pas espoir. «Lorsqu’on croit en quelque chose, on peut s’aventurer et aller jusqu’au bout», nous déclare-t-il.

Il émet le souhait de concrétiser un projet d’atelierss au niveau local pour «faire connaître cet art auprès des étudiants et des élèves» et plaide pour «enseigner cet art aux futures générations», notamment dans les écoles des beaux-arts.