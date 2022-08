Maroc : Le gouvernement s’active pour la généralisation du RSU

Le chef du gouvernement a présidé ce mercredi une réunion consacrée aux moyens d’accélérer le déploiement et la mise en œuvre du Registre social unifié (RSU) et ses mécanismes de suivi, dans le cadre de la mise en œuvre du chantier de généralisation de la protection sociale, sur la base des instructions royales.

Dans ce cadre, Aziz Akhannouch a appelé toutes les parties prenantes à une mobilisation massive, étant donné que le RSU est le mécanisme le plus efficace pour cibler les familles pauvres et vulnérables, a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi. Il a ajouté que le déploiement du registre social unifié constitue «une étape pratique importante pour améliorer l’efficience des programmes sociaux».

Le chef du gouvernement a également souligné que le RSU s’inscrit «dans une perspective intégrée pour le renforcement des fondements de l’État social, incluant le parachèvement de la couverture maladie obligatoire à l’horizon 2022 et la généralisation des allocations familiales à fin 2023».

Cette rencontre s’est tenue en présence du ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, du secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hajoui, de la ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah, du ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, du ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, de la ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, Aawatif Hayar, de la ministre déléguée auprès du chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezzour, ainsi que du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Hassan Boubrik, et du directeur général de l’Agence nationale d’assurance maladie (ANAM), Khaled Lahlou.