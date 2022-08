Artisanat : Trois entreprises marocaines reçoivent le 1er prix du Salon New York Now

Sur huit entreprises artisanales marocaines ayant participé au Salon New York Now du 14 au 17 août , cinq ont été finalistes dans leurs catégories respectives. En effet, parmi 2 500 marques et fabricants présents au salon, trois entreprises marocaines dirigées par des femmes se sont distinguées en raflant les premiers prix. Il s’agit de Chabi chic, fondée par Vanessa Di Mino et Nadia Noël ; la marque Milsouls, fondée par Houda El Araibi ainsi que l'entreprise Dounia home, fondée par Dounia Tamri-Loeper, ayant reçu le prix du meilleur produit du Salon.

Les 8 entreprises, toutes créées et dirigées par des femmes et sélectionnées par la Maison de l’Artisan, ont pu bénéficié de modalités d’accompagnement logistiques pour accéder au marché américain. Cet accompagnement a pour mission de promouvoir l’artisanat marocain et de développer les exportations de ses produits vers les marchés internationaux, en particulier le marché américain. Ce dernier reste le premier marché à l’export avec plus de 36% des exportations de l’artisanat marocain à la fin de juillet 2022.

Grâce à des produits inspirés de la richesse du patrimoine et du savoir-faire marocains, la participation d’entreprises artisanales marocaines au salon New York Now n’est pas passée inaperçue auprès des acheteurs professionnels, prescripteurs et designers.

Deux fois par an, le Salon New York Now réunit des producteurs, marques, acheteurs et créateurs venant d’une quarantaine de pays. Les exposants y proposent divers produits destinés aux détaillants, aux magasins de musées ainsi qu’à des acheteurs spécialisés.