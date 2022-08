L’Algérie réagit au discours de Mohammed VI du 20 août

Après trois jours de silence, l’Algérie a fini par réagir au discours du roi Mohammed VI, du 20 août. Une réaction confiée à Amar Belani, l’envoyé d’Alger pour le Sahara occidental et les pays du Maghreb. Sa publication intervient seulement quelques heures après les déclarations du Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, l’Espagnol Josep Borrell, sur le dossier du Sahara.

«Les autorités marocaines reviennent à la réalité et ne cachent plus leur frustration grandissante, notamment à l’égard de certains pays membres permanents du Conseil de Sécurité (Chine, Russie, France), qui refusent de se départir de leurs positions concernant le statut final du territoire du Sahara occidental», a estimé Belani dans une interview publiée sur Le Soir d’Algérie.

Le diplomate algérien ne cache pas sa satisfaction quant aux propos du chef de la diplomatie européenne. «Josep Borrell vient d’ailleurs de déclarer à la chaine de télévision publique espagnole que la position de l’UE est de défendre une consultation afin que le peuple sahraoui puisse décider de son avenir. Dans cette réponse cinglante et directe au forcing marocain, le haut représentant a pris bien soin de se référer au peuple sahraoui et non pas aux "populations" comme aiment à le glisser insidieusement certains bureaucrates de la commission (européenne, ndlr), ouvertement acquis à la position du Maroc», s’est-il félicité.

Hier, le représentant du Polisario auprès de l’UE, Oubli Bouchraya Bachir a usé des mêmes arguments, dans un tweet, pour marquer son enthousiasme suite à la sortie de Borrell.

L’Algérie n’a toujours pas répondu à la main tendue du roi Mohammed VI à l'occasion du discours du 30 juillet. Le souverain a appelé à l’ouverture d’une nouvelle page dans les relations entre Rabat et Alger.