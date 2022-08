Maroc : Le ministère de l'Économie dément l’octroi d’une aide de 1700 DH aux citoyens

Le ministère de l’Economie et des finances a démenti, ce mercredi, les informations circulant sur les réseaux sociaux, relatives à «l’octroi par le ministère d’une aide de 1 700 dirhams aux citoyens pour réduire la gravité de la crise financière». Dans un communiqué, le département indique que cette fake news a été publié par un site qui se «fait passer pour celui du ministère de l'Économie et des finances, usurpe son logo et place un lien vers inscription électronique pour bénéficier de cet accompagnement».

Le ministère indique ainsi que cette information est fausse, sans fondement et n'est pas émise par ses services compétents. Le département nie également sa relation avec le site web qui a publié cette fake news. Il appelle tous les citoyens à «se méfier de cette information trompeuse, à ne pas la partager avec d'autres et à s'abstenir d'accéder à ce site Web». Le ministère rappelle également que toutes les communications émises par lui sont publiées via son portail électronique et ses pages officielles sur les réseaux sociaux.

بلاغ صحفي توضيحي بخصوص نشر خبر زائف يتعلق بمنح مساعدة مالية للمواطنين pic.twitter.com/HFeDIVMX94 — Ministère de l'Economie et des Finances (@financesmaroc) August 24, 2022

«Le ministère n'assume aucune responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce site suspect par les citoyens, et se réserve le droit de prendre les mesures légales qu'il juge appropriées à cet égard», conclut le communiqué.