Tanger : Le Festival Tanjazz de retour du 22 au 24 septembre

Le Festival Tanjazz se tiendra, du 22 au 24 septembre à Tanger, avec la participation d'une pléiade d'artistes de renommée mondiale. Au Palais des Institutions Italiennes, Tanjazz Festival accueillera des artistes et des musiciens de renom venant de plusieurs pays, dont le Maroc, indique un communiqué des organisateurs.

Le public aura ainsi rendez-vous avec la légende vivante du semba angolais Bonga, connu par sa voix rocailleuse et sensuelle, ainsi que le musicien surdoué Mehdi Nassouli, qui fait la fierté de son pays sur la scène internationale. La scène du festival proposera des pointures du jazz contemporain : le contrebassiste israélien Avishai Cohen, qui se produira en trio, pour partager sa musique profonde et élégante, la voix soprano de la chanteuse sud-coréenne Youn Sun Nah, et la trompettiste d’origine bahreïnie-britannique Yazz Ahmed et son style jazz arabe psychédélique.

Cette édition verra également la participation du pianiste autodidacte britannique Alfa Mist, avec son style créatif associant des impros jazz mélancoliques, soul et hip-hop alternatif le plus raffiné.