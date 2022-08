Covid-19 : Une nouvelle étude maroco-chinoise confirme l'efficacité du vaccin Sinopharm

Une étude de cohorte rétrospective, menée par des chercheurs marocains et chinois, vient de confirmer l'efficacité du vaccin (EV) anti-Covid BBIBP-CorV de Sinopharm contre l'hospitalisation grave ou critique. Publiée il y a quelques jours, elle a été menée auprès d'adultes âgés de 18 à 99 ans qui ont été testés par RT-PCR pour l'infection par le SRAS-CoV-2 entre le 1er février et le 30 juin 2021.

«Les résultats de la RT-PCR ont été liés individuellement aux résultats du Covid-19 sévère ou critique ensemble de données d'hospitalisation et avec les antécédents de vaccination du système national d'enregistrement des vaccinations», expliquent ses rédacteurs. Au total, 348 190 cas ont été étudiés, dont 140 892 étaient complètement vaccinés, 206 149 n'étaient pas vaccinés et 1 149 ont reçu des doses de rappel.

Les résultats de l’étude, qui fournit «des preuves concrètes de l'efficacité du vaccin BBIBP-CorV dans des conditions d'utilisation généralisée au Maroc», ont montré que parmi tous les groupes d'âge, la vaccination était efficace à 89% contre les hospitalisations graves ou critiques liées au Covid-19. «Parmi les adultes en âge de travailler, l'efficacité du vaccin à 2 doses contre une hospitalisation grave/critique pour Covid-19 était de 96%, et chez les adultes plus âgés, de 53%», poursuit la même source.

Les chercheurs font remarquer que «l'EV ajustée était légèrement plus élevée chez les femmes que chez les hommes» et soulignent qu’il «n'y a eu aucune hospitalisation grave/critique liée au Covid-19 pour les receveurs d'une dose de rappel, quel que soit leur âge». Pour eux, ces résultats «sont cohérents avec les essais cliniques de phase III et d'autres études en conditions réelles de ce vaccin, et soutiennent l'utilisation continue du BBIBP-CorV et soulignent l'importance d'une dose de rappel».

«La vaccination par dose de rappel a été associée à une protection complète, quel que soit l'âge, bien que seule une faible proportion de sujets ait reçu des doses de rappel», conclut l’étude.