Parlement panafricain : La coopération avec les organes de l’UA au cœur d'une nouvelle session

Une délégation de députés marocains se trouve actuellement en Afrique du Sud pour prendre part aux travaux des Commissions permanentes du Parlement panafricain (PAP), organisés du 22 août au 02 septembre à Midrand, dans le cadre de la sixième législature de cette institution. Les afro-députés qui représentent le Maroc dans ce conclave panafricain sont Laila Dahi du Rassemblement national des indépendants (RNI), Khadija Arouhal du Parti du progrès et du socialisme (PPS), Abdessamad Haiker du Parti Justice et développement (PJD) et Aydi Youssef de l’Union socialiste des forces populaires (USFP).

Cette participation intervient suite à l’élection en juin dernier des différentes instances de direction du PAP, à savoir le Bureau composé du président et des quatre vice-présidents, des caucus représentant les cinq régions d’Afrique, ainsi que des Commissions permanentes.

Dans une déclaration à la MAP, Laila Dahi, députée de la région Laayoune-Sakia El Hamra et présidente du Caucus de la jeunesse au sein du PAP, a indiqué que les parlementaires marocains participeront à un ensemble d’ateliers et de rencontres initiées sous le thème de l’Union africaine (UA) «Renforcer la résilience en matière de nutrition sur le continent africain : Accélérer le développement humain, social et économique». Cette session est marquée par l’organisation de deux rencontres importantes sur la réorientation stratégique des membres du PAP, ainsi que le renforcement de la coopération entre le Parlement, la Commission de l’UA, les Commissions économiques régionales et les autres organes directeurs de l’UA pour la réalisation des objectifs communs, note-t-elle.

Pour sa part, Khadija Arouhal, vice-présidente de la Commission sur le genre au sein du PAP, a souligné que les députés marocains participent aux sessions du Parlement panafricain afin d’enrichir les débats et apporter des solutions aux différentes questions qui intéressent les populations africaines. La participation du Maroc aux travaux de cette institution africaine reflète l’engagement du Royaume à contribuer au développement du continent et à répondre aux aspirations des peuples africains, a souligné pour sa part Abdessamad Haiker.