Chiens errants au Maroc : Le RAPAD pointe la responsabilité des communes

Le Réseau associatif pour la protection animale et le développement durable (RAPAD) au Maroc a réagi, ce mercredi, à la disparition de Sophie Hamada, médecin et professeure française décédée il y a quelques jours à Dakhla, des suites de ses blessures causées par des chiens errants. Dans un communiqué le réseau et toutes les associations affiliées à son réseau se sont dits «attristés par le nombre toujours croissant de victimes dû à la mauvaise gestion des chiens errants».

«Nous compatissons avec les victimes et leurs familles et comprenons le désarroi et la colère de nos concitoyens et des touristes», poursuit la même source avant de clarifier certains faits. En effet, le réseau rappelle que «le Maroc est munis officiellement depuis 2019, d’une ‘Convention quadripartite sur la gestion de la population canine’». «Malheureusement à ce jour, seules quatre (4) communes travaillent sérieusement sur leur mise en application dont Marrakech, Tanger, Agadir et Rabat», indique la même source. Celle-ci ajoute que ces communes travaillent en collaboration avec les associations de protection animale pour la mise en place de la convention, alors que des dispensaires sont au stade de construction et la mise en place de la stratégie n’a pas encore atteint la phase opérationnelle.

«Nous exhortons les autres communes à suivre rapidement l’exemple de Marrakech, Agadir, Rabat et Tanger, afin d’éviter d’autres drames humains. Les associations de protection animale ont toujours souhaité travailler en étroite collaboration avec les instances étatiques mais ne peuvent les y obliger», poursuit le communiqué.

Le communiqué tient à souligner que le ministère de l’Intérieur «a donné plein pouvoir aux communes pour la mise en œuvre de la stratégie» et qui doivent «budgéter leur plan d’action pour l’octroi des fonds alloués à cet effet», précisant que ladite Convention «ne donne qu’un droit de sensibilisation et non d’intervenant» aux ONG. «Nous appelons urgemment de nos vœux toutes les communes du Royaume à prendre exemple sur Marrakech, Rabat, Agadir et Tanger, pour éviter d’autres victimes supplémentaires. Les associations de protection animale restent à votre disposition, comme elles l’ont toujours été», conclut le réseau.