MRE : Le PAM appelle à accélérer le processus législatif pour appliquer les directives royales

Le bureau politique du Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM) a réagi, mardi, au discours du roi Mohammed VI à l’occasion de la Révolution du Roi et du Peuple. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, l’organe politique du PAM a ainsi annoncé «sa pleine mobilisation pour continuer à atteindre tous les objectifs déclarés, notamment au profit des Marocains du monde».

Dans ce sens, le parti du Tracteur a appelé le gouvernement et le parlement à «accélérer la préparation et l'approbation des différents textes législatifs et organisationnels et de toutes mesures pour concrétiser et appliquer les orientations royales liées à la communauté marocaine établie à l'étranger, poursuit le communiqué. Dans ce contexte, le parti a renouvelé sa détermination à convoquer un conseil national des militantes et militants du PAM parmi les MRE.

Par ailleurs, le bureau politique, réuni sous la présidence du secrétaire général adjoint, Samir Koudar a exprimé la reconnaissance par le parti des réalisations diplomatiques importantes sur le dossier du Sahara, en déclarant son soutien à l'approche royale de construire des relations et des partenariats avec l'étranger dans lesquels la reconnaissance claire et explicite de la marocanité du Sahara constitue la pierre angulaire.

Le parti a également renouvelé sa demande d'accélérer la production des textes législatifs importants dont l'approbation n'a pas été achevée en session parlementaire, et qui nécessitent, selon le PAM, la tenue d'une session parlementaire extraordinaire, citant à cet égard les lois relatives au Conseil de la concurrence et la liberté des prix, le système de santé, l'investissement, la défense et l'inconstitutionnalité des lois.