Ifrane : Le village touristique évacué, le feu de forêt toujours pas maîtrisé

Les autorités de la ville d'Ifrane ont décidé, mardi soir, d’évacuer un certain nombre de résidences appartenant au village touristique à Ifrane, adjacent au site de l'incendie qui s’est déclaré lundi. Des sources sur place ont confirmé que les flammes progressent rapidement vers ladite unité touristique, notant que cette dernière connaît la présence d'un certain nombre de familles et d'individus qui passent leurs vacances d'été.

Mardi soir, les vents ont attisé les flammes de manière significative, empêchant ainsi la maitrise du feu et imposant un double défi aux forces d’intervention, qui doivent éviter l'expansion de l’incendie tout en tentant de la circonscrire. Les mêmes sources ont expliqué que les buissons de pâturage, constitués de plantes naines rapidement inflammables, caractérisent la zone de l'incendie.

Elles indiquent que les équipes sur place veulent à tout prix de limiter l'expansion du feu afin qu'il n'atteigne pas la forêt de Bin Samim, qui se distingue par ses arbres épais diversifiés et s'étend sur de vastes zones. Sur place, trois Canadair sont toujours mobilisés en plus des équipes au sol. Selon les données officielles, l’incendie s'est propagé sur une superficie de plus de 600 hectares de terres collectives destinées au pâturage et a ravagé 20 hectares de couvert forestier.

Des sources médiatiques ont rapporté, par ailleurs, que les incendies déclarés à Chefchaouen et Al Hoceima sont en passe d’être maîtrisés. Dans la commune rurale de Fifi, le bilan provisoire fait état de 430 hectares ravagés par le feu, tandis que celui de la forêt de Ghandrou (province d’Al Hoceima) a ravagé 400 hectares.

Si le feu déclaré dans l’oasis de Tamsolet, située dans la communauté de Tamanart (province Tata) a été finalement circonscris, celui de Mezraoua, dans la province de Taounate n’est toujours pas maîtrisé.