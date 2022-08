Maroc : Le trafic portuaire en recul de 1,1% à fin juillet 2022

Le trafic transitant par les ports gérés par l'Agence nationale des ports (ANP) a atteint un volume global de plus de 52,81 millions de tonnes à fin juillet 2022, s'inscrivant en légère baisse de 1,1% par rapport à la même période de l'année précédente. Concernant les flux des échanges, les importations se sont chiffrées à 34,89 millions de tonnes à fin juillet 2022, marquant ainsi une augmentation de 6,6%, tandis que les exportations ont enregistré une baisse de 19,3%, avec un volume de 15,36 millions de tonnes, ressort-il des dernières statistiques de l'ANP sur l'activité des ports.

Avec une légère hausse de son activité (0,9%) durant les sept premiers mois de 2022, Jorf Lasfar occupe la première place avec une quote-part de 38,9% du trafic global, ce qui représente un volume de plus de 20,53 millions de tonnes de marchandises ayant transité par ce port. De son côté, le port de Casablanca concentre 28,9% du trafic global assurant un volume de plus de 15,24 millions de tonnes à fin juillet 2022. Ce port connaît par ailleurs un recul de 13,8% de son activité par rapport à la même période de l’année dernière.

Avec une part de 11,2%, les ports de Safi sont en troisième position enregistrant près de 3,71 millions de tonnes de marchandises pour le port de Safi ville (en baisse de 7,4% de son activité par rapport à la même date de l’année dernière) et plus de 2,18 millions de tonnes pour le nouveau port de Safi (en hausse de 17,7%). La quatrième place revient au port d’Agadir qui détient une quote-part de 7,3% générant un trafic de plus de 3,87 millions de tonnes de marchandises. A fin juillet 2022, ce port affiche une hausse de 20,9%.

Le port de Mohammedia se classe cinquième (6,4%, plus de 3,37 millions de tonnes), suivi par le port de Nador (4,2%) et du port de Laâyoune (2,3% de l’activité, 1,22 million de tonnes à fin juillet 2022).