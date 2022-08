Maroc : Plus de la moitié des migrants non vaccinés contre le Covid-19

52% des migrants au Maroc ne sont pas vaccinés contre le Covid-19, indique une étude réalisée par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)-Maroc. Menée entre février et mars 2022, dans le cadre d’un projet régional pour «favoriser la santé et la protection des migrants en situation de vulnérabilité» au Maroc, en Tunisie, en Libye, en Egypte, au Yémen et au Soudan, elle a révélé que parmi eux, 70% ont refusé de se faire vacciner tandis que les 30% restants voulaient mais n'ont pas pu le faire.

L’étude ajoute que 36% de ceux ayant refusé le vaccin ont déclaré que leur décision était due à la crainte d'éventuels effets secondaires, tandis que 21% d’entre eux ont déclaré ne pas disposer de suffisamment d'informations sur les vaccins.

Le projet régional de l’OIM a été financé par le ministère finlandais des Affaires étrangères. Il a été lancé en 2015 et a maintenant atteint la troisième phase de mise en œuvre (août 2020-mai 2023) avec un budget de 3,5 millions d'euros, rapporte Info Migrants. La même source ajoute que l'OIM Maroc a indiqué que les résultats de l'enquête ont permis de mieux comprendre le comportement des migrants concernant la vaccination contre le Covid-19 et d'adapter également la campagne de sensibilisation promue par l'OIM et ses partenaires dans le pays.

Dans le cadre du projet régional, l'OIM Maroc a soutenu 795 migrants, dont 364 femmes, infectés lors du pic de la variante Omicron, avec une assistance directe à travers un soutien financier octroyé à quatre organisations de la société civile.