Robles souligne que les relations de l’Espagne avec le Maroc seront toujours «magnifiques»

La ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles a assuré que les relations entre l’Espagne et le Maroc seront toujours «magnifiques» après les dernières crises, et toujours dans le respect d’un contexte de «paix, de coexistence et de tolérance». «L’Espagne entretient de très bonnes relations avec tous les pays, d’autant plus que nous comprenons qu’en Méditerranée, c’est fondamental», a-t-elle confié lundi aux médias de son pays lors d’une visite à Albacete.

«L’Espagne aura toujours de bonnes relations avec le Maroc et l’Algérie», a-t-elle ajouté, après avoir été interrogée sur les relations avec le Maroc à la lumière du dernier discours du roi Mohammed VI, dans lequel le souverain a salué la «position claire et responsable» de l'Espagne sur le dossier du Sahara.

Hier, le gouvernement espagnol a expliqué que par son appui au plan marocain d’autonomie, Pedro Sanchez souhaite que «le conflit, qui est au point mort depuis près de 50 ans, ait une solution rapide dans le cadre des résolutions des Nations unies», a déclaré la ministre de la Politique territoriale, porte-parole du gouvernement espagnol, Isabel Rodríguez, dans une interview accordée à la chaîne TVE (publique).