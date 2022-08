Incendies : Plusieurs forêts et oasis ravagées par le feu au Maroc

Un nouveau feu de forêt s’est déclaré, aux premières heures du lundi 22 août à Ifrane. Selon plusieurs sources concordantes, des sapeurs-pompiers ont mené une course contre la montre pour maîtriser l’incendie massif qui s'est déclaré dans les vastes buissons qui s'étendent au niveau du mont «Mlitir» dans la commune de Ben Smim, non loin du village touristique d’Ifrane. Les équipes sur place avaient réussi à maîtriser les premiers foyers de l’incendie mais le feu a repris au même endroit en raison du vent. Deux Canadairs ont été mobilisés pour éteindre ce feu.

Hier, trois autres incendies étaient en cours dans plusieurs régions du Maroc. Ainsi, à Taounate, dans la commune de Mazraoua, un autre feu de forêt ayant ravagé plus de 45 hectares d’arbres, dimanche après-midi, n’était toujours pas complètement maîtrisé. Sept camions citernes appartenant aux groupements protection civile et terre, un véhicule 4x4 de première intervention appartenant à la Direction Régionale des Eaux, Forêts et de Lutte contre la Désertification, et deux mécanismes appartenant au groupement «Coopération», ainsi que deux avions Canadair étaient mobilisés.

Dans la province de Tata, le feu a ravagé aussi plusieurs hectares dans l'oasis de Tamsolet, située dans la communauté de Tamanart. Lundi, l’incendie n’a «cessé de s'étendre en raison des vents, menaçant les maisons adjacentes», rapportent des sources locales. Celles-ci ont précisé qu’«en l'absence de tout moyen d'aider à éteindre rapidement l'incendie, les habitants de l'oasis tentent de le maîtriser et de limiter sa propagation, tout en évacuant les enfants, les femmes et leurs biens légers».

Des sources médiatiques ont également indiqué, lundi, que le feu le plus conséquent a été déclaré dans la commune de Fifi, relevant de la province de Chefchaouen et intervient après celui de la forêt de Ghandrou (Al Hoceima) qui s’est déclenché vendredi 19 août.