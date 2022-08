Visas Schengen : La mise en garde du DG du CMI contre les arnaques

Le directeur général du Centre monétique interbancaire a mis en garde, il y a quelques jours, des arnaques pour l’obtention de visas Schengen. Sur son compte LinkedIn, Ismail Bellali a ainsi décrit une «arnaque qui prend beaucoup d'ampleur». «Devant l'appétit des citoyens à obtenir des RDV pour les demandes de Visa Shenguen auprès des centres BLS et TLS, des mercenaires se sont installés et prétendent vendre des RDV proches», indique-t-il, ajoutant que ces «mercenaires» proposent leurs services sur les réseaux sociaux.

«Les potentiels clients les contactent et les escrocs ont leurs approches bien rodées pour les mettre en confiance. Les escrocs demandent à leurs victimes ainsi rassurées de procéder au paiement des frais par carte bancaire. La victime communique à son interlocuteur les informations de sa carte, un instant plus tard, la victime reçoit de sa banque le code SMS de validation de paiement qu'il communique à l'escroc, et l'opération de paiement est validée», poursuit-il.

Toutefois, «il s'agit d'une opération de paiement pour une recharge de la mwallet de l'escroc. Ce dernier ne se contente pas d'une unique opération, il affirme à la victime que le paiement a échoué sous prétexte qu'il mal saisi le code et ils recommencent l'opération une 2ème fois, une 3ème fois…», met-il en garde, en appelant les citoyens à ne «jamais communiquer» leurs informations bancaires.