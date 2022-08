Etats-Unis : Le commandant de SETAF-AF choisit le Maroc pour son premier voyage en Afrique

Le major général Todd R. Wasmund a rencontré le général de corps d’Armée Belkhir El Farouk, inspecteur général des FAR et commandant la Zone Sud, les 21 et 22 août. / DR

Le général commandant la Force opérationnelle de l’Europe du Sud des forces armées américaines en Afrique (SETAF-AF) a effectué sa première visite en Afrique depuis la prise de ses fonctions au commandement du quartier général basé en Italie, en juillet 2022. Le major général Todd R. Wasmund a visité le général de corps d’Armée Belkhir El Farouk, inspecteur général des Forces armées royales et commandant la Zone Sud, les 21 et 22 août, afin de discuter des questions sécuritaires d’intérêt général, indique un communiqué de l’ambassade des Etats-Unis au Maroc, parvenu à Yabiladi.

«Le Maroc possède une armée hautement compétente et professionnelle, faisant face aux menaces sur la sécurité régionale, avec une vision et un leadership exceptionnels», a déclaré le major général Wasmund. «L’armée américaine s’engage toujours avec ses partenaires africains et continue à coordonner la formation et les opérations de coopération en matière de sécurité sur le continent», a-t-il ajouté. «La sécurité aux États-Unis et en Europe est inextricablement liée à la sécurité en Afrique. La synchronisation avec les partenaires africains et européens, ainsi qu'avec les équipes-pays du Département d'État, est essentielle, alors que nous continuons à renforcer ces relations et à soutenir la sécurité régionale», a-t-il affirmé.

Il s'agit de la première parmi les nombreuses visites aux partenaires africains que Wasmund prévoit dans les mois à venir, poursuit la même source. Celle-ci rappelle que SETAF-AF est responsable de la coordination de toutes les activités de l'Armée Américaine en Afrique en soutien au Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique et l’armée des Etats-Unis pour l’Europe et l’Afrique. «Les activités de l’Armée des Etats-Unis comprennent des exercices de préparation militaire à travers le continent, des centaines d'engagements d'assistance aux forces de sécurité, la réponse à la crise, et un appui constant de la posture. Des activités qui renforcent les réseaux partenaires en Afrique, développent les capacités des partenaires contre les menaces à la sécurité régionale et mondiale, et fournissent un accès stratégique aux forces américaines dans le cadre d'opérations de contingence», conclut-on.