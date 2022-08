Maroc : Les étudiants revenant d’Ukraine manifestent à Rabat

La Coordination des étudiants marocains en Ukraine et la cellule d'intégration des étudiants marocains de retour d'Ukraine ont annoncé, lundi, un nouveau sit-in devant le siège du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, mardi à 10h à Rabat.

Dans leur communiqué, la coordination et la cellule expliquent que ce sit-in intervient «après que le ministère concerné a tergiversé et ignoré le sort des étudiants marocains renvoyés de force à cause de la guerre d'Ukraine, et compte tenu de la gravité et des répercussions de cette situation». «La prochaine année scolaire approche à grands pas et il ne reste que quelques jours», alors que «le sort académique des étudiants n'est pas encore déterminé», poursuit la même source.

Les deux instances ajoutent que la manifestation intervient «pour exprimer leur ferme condamnation des atermoiements continus du ministère et du mépris de leur dossier» et appeler le ministre à «accélérer l'activation des solutions à prendre».

Elles appellent, dans ce sens, à «accélérer l'intégration des étudiants dans les établissements publics et privés marocains avant le mois de septembre», «expliquer la forme et les termes du contrat d'accord avec l'ambassade d'Ukraine concernant les études à distance» et «révéler le résultat des accords avec les pays voisins». Cela permettra «d'assurer le suivi des études de tous les étudiants sans en abandonner aucun, conformément aux déclarations et promesses du ministre et en application du principe de solidarité, un des piliers de la Constitution marocaine», conclut la même source.