Covid-19 au Maroc : Dr Mrabet met en garde contre une 5e vague à partir de fin octobre

Au Maroc, il est «très probable qu'une cinquième vague de propagation massive du Covid-19 soit attendue, à partir de fin octobre et début novembre de cette année», a indiqué, lundi, le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique. Dans un commentaire sur la situation épidémiologique au Maroc jusqu’au dimanche 21 août, publié sur son compte LinkedIn, Dr Mouad Mrabet a estimé que «le mieux que l'on puisse faire actuellement est d'élever le niveau d'immunité de la population contre le Covid-19 sévère, en particulier les personnes âgées et les malades chroniques, en complétant le protocole de vaccination, y compris le booster et le rappel (3e et 4e dose, ndlr)».

Commentant la situation épidémiologique, le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique a indiqué que la quatrième période intermédiaire, dans sa deuxième semaine, se caractérise par l'amélioration continue de tous les indicateurs épidémiologiques. «Le nombre de nouveaux cas continue de baisser, avec l'indice de positivité hebdomadaire passant de 1,8% à 1% au cours de cette semaine», a-t-il noté, notant que toutes les régions du royaume se trouvent au niveau vert de la propagation.

«Les indicateurs se sont améliorés, notamment le Covid-19 sévère, où seuls 13 cas ont été admis dans les services de réanimation au cours de cette semaine, tandis que 32 patients ont quitté ces services après que leur état de santé s'est amélioré. Un seul décès a été enregistré, contre 12 décès la semaine dernière», a-t-il rappelé.

Dr Mouad Mrabet a également rappelé qu’à l'échelle mondiale, l'émergence d'un nouveau mutant n'a pas été signalée, Omicron continuant de dominer en tant que mutant à plus de 99%, alors que le sous-mutant BA.5 domine à 74%. «Dans le cas où la situation génomique du SRAS-Cove-2 se poursuivrait dans cet état, il est peu probable qu'une nouvelle vague se produise dans notre pays à court terme», a-t-il conclu.