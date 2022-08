Maroc : L’essor du transfert d’argent mobile expliqué par Sendwave

Les transferts de fond effectués par les Marocains résidents à l’étranger se sont élevés à plus de 93 milliards de dirhams à fin décembre 2021, contre 68 milliards une année auparavant, selon les chiffres de l’Office des changes. Des montants record qui continuent sur cette tendance haussière, puisqu’au premier semestre de 2022, ils ont atteint plus de 47 milliards de dirhams, contre 44 milliards durant la même période de l’année précédente, soit une augmentation de 6,1%.

Dans ce premier Yabiladi Talk, le processus de transfert d’argent est analysé par Ibtissam Lotfi, growth manager de Sendwave, entreprise américaine créée en 2014 pour proposer une solution sous forme d’application mobile dédiées à ces opérations. En effet, cette solution fintech a été développée par des personnes qui justement envoyaient de l’argent vers leur pays d’origine, se rendant compte des coûts élevés.

Pour la responsable, la hausse et l’engouement pour les transferts de la diaspora vers le pays est principalement lié à l’aide et à la solidarité familiale en pleine pandémie, aidée en cela par la facilité technologique. «Nous avons eu une période de crise sanitaire liée à la Covid-19, où les MRE n’ont pas pu rentrer au pays. Cela s’est traduit par une très grande manifestation de solidarité familiale, ce qui a aidé l’économie marocaine pour continuer à soutenir ces familles», a-t-elle expliqué.

Un fonctionnement comme celui du paiement en ligne

Dans cette dynamique, il existe des transferts d’argent urgents et d’autres planifiés, sur des périodes comme le mois de ramadan, l’aïd, la fin d’année, la rentrée scolaire… «Ce sont toutes des périodes où l’on observe une très forte croissance de transfert d’argent», explique Ibtissam Lotfi. Alors que les MRE ont eu pour habitude d’aller dans des agences de transfert physiques pour envoyer les fonds au Maroc, un changement s’observe, dans la mesure où beaucoup optent pour des solutions mobiles. «Le volume de transferts d'argent sur mobile a presque doublé depuis 2020», a indiqué la responsable chez Sendwave, qui évoque «l’aisance d’utilisation des applications mobiles financières».

C’est dans ce sens que Sendwave a pour vocation de mettre en place des transferts d’argent faciles à envoyer et surtout rapides. Aujourd’hui, l’application développée à cet effet compte plus d’un million de téléchargements dans le monde. L’entreprise est désormais présente dans plusieurs pays émetteurs et récepteurs. Elle est d’ailleurs l’un des leaders de transfert d’argent dans plusieurs pays en Afrique subsaharienne, à commencer par le Sénégal.

Pour en bénéficier, l’application bancaire est téléchargeable sur AppStore ou PlayStore (de France, Espagne, Italie et d’autres pays où le service Sendwave a été activé). Il faut ensuite s’inscrire (nom, prénom, numéro de téléphone, photo de la pièce d’identité européenne) et attendre le contrôle et la validation de Sendwave en moins de 24 heures. «C’est une fintech qui a toutes les certifications nécessaires en termes de sécurité et de vérification que la pièce d’identité est originale», explique la responsable de l’entreprise.

Une fois le contrôle abouti, l’utilisateur peut entrer un code promo pour bénéficier de 10 euros et tester l’application. Cette option peut être accessible, notamment en saisissant le code promo YABILADI, dans le menu utilisateur en bas de l’application. Il faudra ensuite ajouter un bénéficiaire, intégrer le montant à envoyer (auquel vont s’ajouter les 10€ de YABILADI). Envoyez à partir de 1,00 € pour faire un essai. Si vous envoyez 1,00 € à un proche au Maroc aujourd'hui et que vous utilisez votre code promo, il recevra 10 € supplémentaires.

A la fin de cette opération, l’argent arrive au bénéficiaire au Maroc en quelques minutes. Il peut être retiré auprès de l’une des 1 200 agences du partenaire marocain de Sendwave, Chaabi Cash. Ainsi, l’application mobile fonctionne à peu près comme lors d’un achat en ligne. «Au lieu que ce soit un paiement, c’est un transfert d’argent», souligne Ibtissam Lotfi.

Une solution pour effectuer des transferts à moindre coût

Cette partie physique à la réception est proposée par le fait que la wallet mobile est moins utilisée au Maroc, contrairement à d’autres pays comme le Sénégal. Dans les agences partenaires, l’argent est récupéré sur présentation d’une pièce d’identité et du code de transfert. Avec Sendwave, l’avantage est de pouvoir envoyer de l’argent à un taux de change attractif et sans frais quel que soit le montant envoyé. Les prix attractifs pratiqués par Sendwave ont été atteint grâce à des optimisations de coûts de structure et du fait que tout soit effectué en ligne. «C’est clair qu’il est important que l’entreprise qui gère des fonds prenne toutes les précautions pour s’assurer de la sécurité des fonds et des transactions», a indiqué par ailleurs l’invitée, insistant sur la fiabilité des opérations.

«Dans toute application financière officielle, il y a des normes de sécurité à respecter pour qu’elle soit autorisée à exercer et à faire travailler son application. Sendwave dispose de toutes les certifications légales financières nécessaires, puisqu’elle intervient dans des pays différents et que chaque pays peut avoir des normes et des exigences différentes. FINCEN aux Etats-Unis, FCA au Royaume-Unis, CANAFE au Canada, BNB en Europe et AUSTRAC en Australie, en plus du cryptage et du chiffrement de toute la Data qui transite par téléphone», a-t-elle ajouté. En termes de paiement, «ce sont les mêmes normes de sécurité que le paiement dans un site marchand en ligne, avec une validation par 3DS secure qui est un code secret envoyé sur votre numéro de téléphone, ou la validation à travers l’application de votre banque».

A travers le monde, Sendwave permet d’effectuer des transferts d’argent rapides et abordables depuis des pays d’Amérique du Nord et d'’Europe (États-Unis, Royaume-Uni, Canada, France, Italie, Espagne, Belgique et Irlande) vers des pays d’Afrique (Kenya, Ouganda, Tanzanie, Ghana, Nigéria, Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun, Madagascar, Libéria et maintenant Maroc), d’Asie (Bangladesh, Philippines, Vietnam, Sri Lanka, Thaïlande et Indonésie) et des Amériques (Guatemala, Colombie, Pérou et Haïti).

