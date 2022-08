La BERD soutient une entreprise marocaine de fabricant de meubles fondée par un MRE

Flexibois, un fabriquant de cuisine basé au Maroc, a réussi à améliorer sa compétitivité et son efficacité énergétique grâce au soutien de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), de l'Union européenne (UE), du Fonds vert pour le climat (GCF) et de la République de Corée. Cette PME est dirigée par Aziz Boukhari, un Marocain qui a étudié et résidé en Italie pendant plusieurs années avant de décider de rentrer dans sa ville natale, Casablanca, indique la BERD sur son site.

«Passionné de meubles chics et stylés, il a fondé son entreprise au Maroc, initialement un importateur et distributeur de meubles. Cependant, il s’est vite rendu compte qu’il devait changer son modèle d’affaires», poursuit la même source, à propos de l'une des premières entreprises du pays à utiliser des produits dérivés du bois pour fabriquer des meubles.

Aziz Boukhari s’est rapidement lancé dans la fabrication de ses propres meubles, embauchant plus d'une trentaine d‘employés et agrandissant les installations de l'entreprise. «Il allie aujourd’hui le design marocain traditionnel unique au style et aux processus de fabrication européens modernes. Sa priorité est de continuer à rester dans l'air du temps, en proposant des solutions sur-mesure aux consommateurs marocains et en créant des meubles de qualité qui durent sans abîmer l’environnement», poursuit la même source.

Même si Flexibois a toujours été une entreprise respectueuse de l’environnement, elle est passée à un processus plus durable avec le développement d'une nouvelle ligne de production. «Ces nouvelles machines permettent à Flexibois de réduire sa consommation d’énergie d’environ 37% et ses émissions de CO2 de 27 tCO2 par an. Grâce à une précision accrue, elles sont aussi d’un usage plus sûr pour le personnel et réduisent les déchets», explique-t-on.

Cet investissement de la BERD s’inscrit dans sa ligne de financement pour les chaines de valeur vertes au Maroc (Green Value Chain), financée par l'UE, le GCF et la République de Corée.