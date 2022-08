Maroc : Le président du groupe du MP appelle à créer un ministère pour gérer les affaires des MRE

Le président de groupe du Mouvement populaire (MP) à la Chambre des représentants a appelé, cette semaine, à réfléchir à la création d'un secteur gouvernemental. Ce dernier doit, selon lui, gérer les affaires des Marocains du monde entier avec une vision horizontale harmonieuse.

Dans une déclaration à la presse, en réaction au discours royal à l’occasion de la Révolution du Roi et du Peuple, Driss Sentissi a estimé que le renforcement des liens avec la communauté marocaine résidant à l'étranger nécessite une révision de la politique culturelle envers ce groupe et assurer sa représentation au Parlement. Pour lui, une interaction positive avec le discours du souverain nécessite d’ouvrir les portes aux compétences dont dispose la diaspora marocaine établie à l'étranger par le biais de la loi réglementaire pour la nomination aux hautes fonctions.

L’élu a également appelé à évoquer la situation des investisseurs et des jeunes MRE dans la nouvelle charte des investissements, à mettre un terme aux procédures complexes et à engager une vaste réforme administrative.

Dans son discours prononcé samedi, le roi Mohammed VI a appelé à la création d’un mécanisme destiné à accompagner les compétences et les talents marocains à l’étranger et appuyer leurs initiatives et leurs projets, plaidant pour une remise à niveau du modèle des institutions dédiées aux MRE.