Pegasus : Le groupe israélien NSO annonce la démission de son PDG

La société de sécurité informatique israélienne NSO Group, qui développe le logiciel d’espionnage Pegasus, a annoncé dimanche la démission de son PDG Shalev Hulio avec effet immédiat. Selon Reuters, le directeur des opérations de NSO, Yaron Shohat, est chargé de superviser la réorganisation de l'entreprise en attendant la nomination d'un nouveau PDG.

Mais selon l’AFP, cette décision est prise «dans le cadre d'une réorganisation», alors que la société privée, «endettée», a également déclaré qu'elle concentrerait ses ventes sur les pays appartenant à l'alliance de l'OTAN. La réorganisation «examinera tous les aspects de ses activités, y compris la rationalisation de ses opérations pour s'assurer que NSO reste l'une des principales sociétés de cyber-renseignement de haute technologie au monde, en se concentrant sur les pays membres de l'OTAN», ajoute l’entreprise dans un communiqué.

En juillet de l'année dernière, une enquête journalistique multinationale a révélé que le logiciel espion Pegasus avait été vendu par NSO à des gouvernements du monde entier et utilisé contre des militants des droits de l'Homme, des politiciens, des journalistes et d'autres. Le Maroc, cité dans l’affaire, avait déposé plainte auprès de la justice contre des médias français mais a été débouté en mars dernier par le Tribunal de Paris, jugeant les poursuites en diffamation «irrecevables».

Au Maroc, la présidence du parquet général avait aussi annoncé, en juillet 2021, l’ouverture d’une enquête, suite aux informations relayées par la presse internationale et les médias collaborant avec Forbiden Stories et Amnesty International.

Le groupe NSO affirme que son logiciel n'est vendu qu'aux agences gouvernementales pour cibler les criminels et les terroristes, et que les ventes nécessitent l'approbation du gouvernement israélien. Cependant, quelques mois après les révélations de Forbidden Stories sur le groupe israélien NSO et son logiciel d’espionnage Pegasus, les États-Unis ont placé, en novembre 2021, le groupe sur leur liste des entités «aux cyber-activités malveillantes».