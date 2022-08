Un lauréat de l'ENCG de Settat accède à la primature en Guinée-Conakry

En Guinée-Conakry, Bernard Goumou, 41 ans, a été confirmé au poste de Premier ministre, samedi 20 août 2022. Initialement ministre du Commerce, de l’industrie, des petites et moyennes entreprises du gouvernement de transition depuis 27 octobre 2021, il a été nommé par décret présidentiel le 16 juillet dernier par le président de la transition guinéenne, le Colonel Mamadi Doumbouya. L’homme assurait déjà l’intérim du chef du gouvernement, Mohamed Béavogui, en séjour médical à l’étranger, rapporte Financial Afrik.

Cette décision intervient après des semaines de spéculations sur le séjour prolongé de Mohamed Béavogui à l’étranger. Bernard Goumou était, avant son entrée au gouvernement, le directeur général de LANALA Assurance depuis 2017. Il aura désormais la lourde responsabilité de conduire la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement la transition.

Bernard Goumou est également lauréat de l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Settat. Une formation qu’il avait suivie de 1999 à 2003, en se spécialisant en gestion financière et comptable. Le nouveau premier ministre de la Guinée avait également effectué plusieurs stages au Maroc, notamment à l’Office national d’électricité, au Cabinet d’Audit Ahmed Barradi et au Groupe ACECA Assurances du Maroc.