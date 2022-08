Ligue 1 : Achraf Hakimi buteur lors de la victoire du PSG contre Lille

L’international marocain Achraf Hakimi a marqué lors de la large victoire de son équipe, le Paris Saint-Germain, contre Lille, dimanche pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Le latéral droit marocain a inscrit le troisième but de son équipe à la 39e minute après les réalisations des attaquants français Kilyan Mbappé et argentin Lionel Messi, successivement à la première et 27e minute de la première mi-temps.

Les visiteurs sont parvenus par la suite à enfoncer le clou par le biais du Brésilien Neymar, auteur d’un doublé (43e et 52e) et Mbappé qui a marqué ses deuxième et troisième buts de la rencontre (66e et 87e). L’unique but de la rencontre pour les locaux a été l'œuvre de Jonathan Bamba à la 54e minute.

Cette rencontre vient confirmer une nouvelle fois l’excellent état de forme de l'attaque du club de la capitale qui a marqué 17 buts en seulement trois matchs. Avec cette victoire, les Parisiens occupent la tête du classement avec 9 points en trois matchs, suivis par Lens avec 7 points de deux victoires et un match nul.