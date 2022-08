Le Polisario réagit au discours royal de la Révolution du Roi et du Peuple

Le Front Polisario a réagi, ce dimanche, au discours royal prononcé samedi par le roi Mohammed VI à l’occasion du 69ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple. Dans un communiqué du «ministère de l’Information», relayé par son agence de presse, le mouvement séparatiste a pointé «l'intransigeance et de la fuite en avant», accusant le Maroc de «tenter à nouveau d’entraver les efforts internationaux» sur la question du Sahara.

«Le statut juridique du Sahara occidental est clairement et explicitement défini, et les résolutions des Nations unies, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la Cour internationale de justice, de la Cour européenne de justice et bien d'autres sont sans ambiguïté, étant donné que le Sahara occidental et le Royaume du Maroc sont des pays séparés et distincts», avance-t-il. Le Front dénonce ainsi «l’échec lamentable» du Maroc «pendant plus de quatre décennies» sur la question, estimant que le discours du roi contient des «menaces» et du «chantage» et pointant une «tendance à l'escalade».

«Le Makhzen n'hésite pas à essayer de mélanger les cartes avec des contre-vérités flagrantes, des mensonges et de la propagande malveillante», dénonce le Polisario. Et d’ajouter que «dans sa quête pour gagner du temps et freiner la colère grandissante de son peuple, le régime du Makhzen recourt aux méthodes les plus abjectes et dangereuses, notamment se jeter dans les bras de diable, conclure des alliances suspectes et ouvrir la région à des agendas subversifs», poursuit le communiqué, en allusion à la normalisation des relations entre le Maroc et Israël.