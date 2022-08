Maroc : Grâce royale au profit de 588 personnes à l'occasion de la Fête de la Jeunesse

A l'occasion de la Fête de la Jeunesse, le roi Mohammed VI a accordé sa grâce à 588 personnes condamnées par différents tribunaux du Royaume, annonce le ministère de la Justice dans un communiqué. Il s’agit, selon le ministère, d’une «grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 15 détenus, une remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 391 détenus, une commutation de la peine à mort en peine perpétuelle au profit d’une détenue et commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de six détenus».

Le communiqué ajoute qu’il s’agit aussi d’une «grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 57 personnes, une grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 16 personnes, une grâce sur la peine d'amende au profit de 91 personnes, une grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 10 personnes et une grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement et d'amende au profit d’une personne».