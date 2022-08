Diaspo #252 : El Bachir Himri, un journaliste au service des Marocains du Danemark

Le Marocain El Bachir Himri est en charge des valeurs arabes à Radio Al-Salam, qui traite des questions d'immigration et de migrants. Originaire de la ville El Aïoun Sidi Mellouk, située dans la province de Taourirt, il a poursuivi ses études primaires dans sa ville natale avant de s'installer à Oujda. Après l'obtention de son baccalauréat, il a intégré l'Université Mohammed Ier pour une licence en littérature arabe, qu’il a obtenue en 1983.

Sa vie professionnelle a commencé en tant qu'enseignant au primaire. Mais après une courte période, El Bachir Himri quitte le Maroc pour le Danemark, dans le cadre de la mission culturelle et s’installe à Copenhague pour continuer d’exercer en tant qu’enseignant de la langue arabe au profit des enfants de la communauté marocaine.

Après des années de travail dans le domaine de l'éducation, il décide en 2005 de mettre un terme à sa mission au sein de la fonction publique, choisissant de s'orienter vers le monde des médias.

De l’enseignement aux médias

El Bachir Himri s'est longtemps intéressé au domaine des médias. Il a naturellement rejoint Radio et Télévision Salam, basée à Copenhague, fondée par son compatriote Hamid El Mousti, qui a une longue expérience dans la politique locale. Il a été, en effet, membre du conseil municipal de Copenhague pendant 23 ans. En 2008, El Mousti décide de mettre fin à sa mission à la tête de cette radio, qui compte une section arabe, une section amazighe et une section danoise, financée par le ministère danois de la culture. El Bachir Himri prend alors en charge la gestion de la section arabe, une responsabilité qu'il exerce jusqu'à présent.

«Grâce à cette radio, nous suivons le rythme de tous les changements qui se produisent dans la société danoise, et nous cherchons à mettre les musulmans et les immigrés au courant de ce qui se passe. C'est un média ouvert à tous les acteurs et politiciens qui veulent communiquer leurs positions à la communauté», confie-t-il à Yabiladi.

Il a ajouté que «Radio Salam est constamment impliquée dans l'orientation de la communauté marocaine en arabe et en amazigh, notamment dans tous les rendez-vous électoraux connus du pays».

«Nous avons accueilli des politiciens de divers partis, pour expliquer leurs programmes et tenter de convaincre les auditeurs. Nous incitons aussi les membres de la communauté à participer intensément et à s'engager dans des partis politiques.» El Bachir Himri

Défendre les intérêts du Maroc

Le Marocain tente aussi de défendre les intérêts de la patrie et notamment sur le dossier du Sahara. Il explique ainsi que la radio veille à «suivre le débat qui se déroule au Parlement danois». «Nous essayons de mettre la communauté marocaine au courant des positions des partis politiques danois sur ces questions», ajoute-t-il. «Nous essayons aussi de présenter une image fidèle de la nature du conflit de longue date entre le Maroc et l'Algérie, d'autant plus que les pays scandinaves sont dirigés par des partis de gauche.»

El Bachir Himri est membre du Parti social-démocrate qui forme l'actuel gouvernement. Il dirige également l'Association pour la défense des droits et de la dignité des Marocains et tient à assister à toutes les activités liées au Maroc, dans toutes les capitales scandinaves.

Le MRE a exprimé toutefois son regret que les articles relatifs à la participation politique au Maroc dans la Constitution n'aient pas été activés. «Nous exigeons l'activation de ces articles, que nous considérons comme un droit important et légitime, et nous appelons à la création d'une représentation dans toutes les institutions, comme énoncé dans la Constitution», affirme-t-il.

El Bachir Himri est également le porte-parole officiel de l'Association des médias arabes au Danemark, qui regroupe de nombreux correspondants de divers pays arabes, notamment de Palestine, d'Irak et de Syrie. «Nous cherchons à construire un pont de communication politique et économique entre le Maroc et le Danemark au service de notre cher pays», conclut-il.