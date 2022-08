Sahara : Le MSP répond aux accusations de l’Algérie

Jeudi, une source algérienne, présentée comme «fiable» par des médias locaux, a accusé le Mouvement Sahraoui pour la Paix (MSP), qui prépare un congrès aux Iles Canaries, d’être à la solde des services de renseignements marocains. Une accusation rejetée par le MSP.

«Attribuer des complots à des services de renseignements de pays tiers dans un dialogue inter-sahraoui libre et ouvert dans un lieu neutre, est une ingérence regrettable qui n’est pas sans susciter des interrogations sur l’indépendance décisionnelle et la maturité politique du mouvement que l'Algérie protège», indique le MSP dans un communiqué parvenu, samedi soir, à notre rédaction.

Le MSP, qui se veut une alternative au Polisario, estime que la direction du Front «et après cinquante ans d’erreurs et d’irrégularités en tant que parti unique, fait face à la fronde de voix influentes et de courants d’opposition qui appellent à des changements internes et à corriger les fausses stratégies qui ne peuvent conduire qu’au suicide collectif».

Cette semaine l’Algérie a vivement réagi à l'annonce du prochain congrès du MSP, le qualifiant de «fausse conférence» organisé par un «petit groupe créé» par le Maroc pour «contester le statut du Polisario et promouvoir la thèse marocaine». En revanche, le Polisario continue d’observer le silence sur ce conclave.