Tanger : Le musée Dar Niaba-Maison d'Artiste inauguré

Le musée Dar Niaba-Maison d’Artiste, situé dans la médina de Tanger, a été inauguré vendredi afin de mettre à la disposition des jeunes et des artistes un lieu ouvert de création, d’échange et d’apprentissage. La cérémonie d’inauguration de ce musée, situé au bâtiment de l’ancienne Dar Niaba de la médina de Tanger, s’est déroulée en présence notamment du wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, du président du Conseil régional, Omar Moro, du directeur général de l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), Mounir El Bouyoussfi, de cadres de la Fondation nationale des musées, d’élus, de représentants du département de la Culture et d’acteurs de la société civile.

Cet établissement culturel et artistique est situé au bâtiment de l’ancienne Dar Niaba de la médina de Tanger, restaurée dans le cadre du Programme de réhabilitation et de valorisation de la médina de Tanger. La réalisation de ce projet a été assurée par l’APDN en partenariat avec la wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication. La réhabilitation de bâtiment a nécessité la mobilisation d’un montant global de 14 millions de dirhams (MDH) pour la rénovation du bâti à l’identique et des travaux de scénographie.

La nouvelle configuration de Dar Niaba-Maison d’Artiste, dont la gestion sera déléguée à la Fondation nationale des musées, offre un espace culturel, sur une superficie totale de 1 841 m2, abritant notamment une salle polyvalente, des salles d’expositions, des ateliers de peinture, de photographie, de traitement d’œuvres, de sculpture et de céramique outre des espaces annexes.

Construit à l’époque du sultan Moulay Abderrahmane, Dar Niaba est devenu le siège de l'administration du naib (représentant) du sultan à Tanger, trait d’union entre l’Etat marocain et les représentations diplomatiques étrangères avant l’indépendance.