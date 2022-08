Pollution à Kénitra : Greenpeace MENA fait écho à une pétition

La branche MENA de l’ONG internationale Greenpeace a récemment relayé une pétition, lancée avec l’Association oxygène pour l’environnement et la santé, concernant les particules noires observée fréquemment dans l’air à Kénitra. «Les habitants souffrent de la pollution de l’air et de la poussière noire qui ronge leur corps en silence, avec de nombreux effets désastreux sur l’environnement et la santé des citoyens», ont alerté les associations.

Dans la ville, les habitants «remarquent la propagation d’une fine couche de poussière noire constituée de grains fins sur les toits de leurs maisons et leurs voitures, sur les vitres et même dans le linge étendu. Parfois, elle s’infiltre dans les yeux, causant des démangeaisons», décrit cette pétition, qui devra être soumise aux autorités marocaines.

«On sait que la majeure partie de la pollution de l’air dans la ville de Kénitra est causée par les émissions des installations et usines situées dans les zones industrielles de la ville», a ajouté l’écrit, dans le cadre d’une campagne de plaidoyer pour alerter sur le danger de ce phénomène. La pétition rappelle que l’Association oxygène pour l’environnement et la santé a déjà écrit à «toutes les parties intervenantes, représentées par les autorités locales, le gouverneur de la province de Kénitra, la commune territoriale, ainsi que le ministère de la Transition énergétique et du développement durable, afin de trouver une solution à ce problème persistant depuis des années».

Dans leur pétition, les ONG ont fait référence aux articles 31, 35, 71 et 136 de la Constitution qui prévoient le droit à un environnement sain et au développement durable, la loi-cadre 99.12 considérée comme une charte nationale de l’environnement, la loi 13.03 relative à la lutte contre la pollution de l’air et la loi 31.13 relative au droit d’accès à l’information, ainsi que les engagements internationaux du Maroc exprimés dans l’Accord de Paris sur le climat.