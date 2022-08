Drame de Khouribga : L'USFP demande la comparution de Mohammed Abdeljalil

Le groupe de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) à la Chambre des représentants a adressé, ce vendredi, une demande pour réunir la commission des infrastructures, de l'énergie, des mines et de l'environnement. Dans sa lettre, consultée par Yabiladi, le président du groupe socialiste Abderrahim Chahid, a expliqué que cette rencontre doit discuter notamment des causes du tragique accident du renversement du bus de voyageurs dans la province de Khouribga, faisant 25 morts et une trentaine de blessés.

Pour ce faire, les députés socialistes souhaitent la comparution du ministre du Transport et de la logistique, Mohammed Abdeljalil, ainsi que la du Directeur général de l'agence nationale de la sécurité routière (NARSA), Benacer Boulaajoul. La réunion doit également aborder «les résultats et les perspectives de la stratégie nationale de sécurité routière», poursuit la lettre.

Mercredi, 25 personnes sont mortes et une trentaine ont été blessés dans un accident de la circulation survenu au niveau de la route nationale numéro 11, lorsqu’un bus s'est renversé à une quinzaine de kilomètres de la ville de Khouribga.