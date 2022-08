Elcora et Gold Lion exploiteront un gisement de manganèse au Maroc

Les sociétés canadiennes Elcora Advanced Materials et Gold Lion Resources ont signé une lettre d'intention pour commencer les travaux d'une licence d'exploitation de manganèse au Maroc. Le site de manganèse était une ancienne mine française au Maroc, en activité depuis plusieurs années, et dont Ermazon et Elcora Ermazon SARL sont propriétaires. Jusqu'à 600 tonnes de minerai brut provenant de la mine sont prêtes pour le traitement.

Ce projet de développement et d'exploration déterminera si une exploitation minière à ciel ouvert ou souterraine sera lancée. Cette mine de manganèse sera utilisée pour produire des batteries pour les véhicules électriques et produits d’énergie renouvelable telles que les batteries de stockage du réseau électrique pour les batteries Powerwall de Tesla.

Aussi, ce métal pourrait propulser la demande de batterie lithium-ion. Selon Gold Lion, une transition généralisée vers les véhicules électriques serait entraînée par des objectifs de politique mondiale en matière de changement climatique et des objectifs d’émission zéro.

En effet, à échelle mondiale, le prix du sulfate de manganèse a augmenté de 30% en près de 6 mois, passant de 867 dollars la tonne en janvier 2021 à 1 128 dollars en juin 2021. Cette hausse devrait se poursuivre en raison de la forte demande en batteries.

Gold Lion effectuera un paiement en espèces de 75 000 dollars et émettra ses titres de propriétés égales à 250 000 $ pour acquérir une participation de 25% dans la propriété auprès d'Elcora. De plus, Gold Lion effectuera un paiement supplémentaire de 125 000 $ pour acquérir une participation de 15%, et 50 000 $ supplémentaires pour une participation de 10% dans la propriété.

La taille du marché mondial des alliages de manganèse a été de 25 615,7 millions de dollars en 2019 et devrait atteindre 42 004,4 millions de dollars d'ici à 2027.