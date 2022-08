Congrès du MSP aux Canaries : L'Algérie dénonce un complot du Maroc et de l'Espagne

Alors que le Mouvement Sahraoui pour la Paix (MSP) se prépare à tenir, dans les semaines à venir, un congrès aux Iles Canaries, les médias algériens proches du pouvoir et ceux du Polisario ont été mobilisés contre ce rendez-vous. Ainsi, une «source fiable» a affirmé, cette semaine, au journal Echourouk, que «les autorités marocaines, avec la complicité de hauts responsables du Parti socialiste espagnol, dont l'actuel chef du gouvernement Pedro Sanchez, se préparent à une conférence du e la soi-disant "opposition" du Front Polisario, qui devrait être accueillie par Las Palmas le 22 septembre prochain».

Tout en pointant une «fausse conférence», la «source» du journal algérien accuse «les services de renseignement marocains», qualifiant le MSP de «petit groupe (…) créé» par ces derniers dans le but de «contester le statut du Polisario et promouvoir la thèse marocaine». «Le complot hispano-marocain a été conçu dans les laboratoires du Makhzen», abonde-t-elle, en accusant le gouvernement espagnol et le PSOE de «financer» le MSP. «Le gouvernement espagnol tente de tromper l'opinion publique sur le fait que la décision de Pedro Sanchez en faveur de l'autonomie bénéficie d'un grand soutien même parmi les Sahraouis, mais la vérité est que Sanchez fait face à une rébellion à grande échelle en Espagne», enchaîne la «source» d’Echourouk.

Même son de cloche chez les médias pro-Polisario. ECSaharaui va même jusqu’à accuser le MSP de reporter sa réunion pour créer un «congrès parallèle à celui du Front Polisario». «Le programme des activités de la rencontre est de défendre l'identité marocaine du Sahara occidental depuis le sol espagnol après le changement de cap de Sánchez. Après la rencontre de Las Palmas, les services de renseignement marocains envisagent d'organiser des réunions similaires en Italie dans le but de faire exploser leurs relations avec l'Algérie», avance-t-il.