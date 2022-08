Plus de 45% des importations espagnoles en tomates sont du Maroc

Les chiffres des exportations marocaines de tomates vers Espagne sont au vert, indique des médias ibériques. En 2021, le voisin du nord a importé du royaume un total de 178 160 tonnes de ce produit agricole, soit une hausse 7,59% par rapport à l'année précédente, au cours de laquelle le volume était de 165 580 tonnes, selon les statistiques des organismes officiels.

La répartition des importations par pays d'origine montre une prédominance du Maroc, avec 45,34% du total, pour une valeur de 83,2 millions d'euros et un prix moyen de 1,03 euros le kilogramme. Les autres places du podium reviennent au Portugal avec 57 180 tonnes, ce qui correspond à une valeur totale de 31,75 millions d'euros, et aux Pays-Bas, avec 20 510 tonnes.

Les exportations marocaines de tomates vers Espagne et l’Union européenne (UE) font face à une forte campagne menée au Parlements espagnol et européen, par des formations politiques et des organisations professionnelles qui ne cessent d’alerter sur les «répercussions de l’invasion» de ce produit marocain sur la santé des consommateurs européens et les bourses des agriculteurs espagnols.