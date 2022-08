Maroc : Des journalistes MRE reviennent sur leur visite aux locaux de la SNRT

Des journalistes marocains résidant à l’étranger ont visité les locaux de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT), dans le cadre de ses Journées portes ouvertes pour les MRE, du 8 au 10 août. Ainsi, des présentateurs vedettes des journaux télévisés de chaînes internationales se sont notamment rendus à la chaîne Al Aoula, en commémoration de la Journée nationale de la communauté marocaine à l’étranger. Sur les réseaux sociaux, ils ont loué les progrès des chaînes publiques marocaines.

Journaliste à Al Jazeera, Abdessamad Nacir, a exprimé sa joie revenir à Al Aoula, où il a fait ses premières armes. Le présentateur a salué «les changements survenus et le développement des moyens dont dispose actuellement l’institution dans le domaine de la production de l’information», a indiqué la SNRT. L’animateur a également plébiscité «un progrès considérable sur les plans technique et professionnel, attribué sans nul doute à des compétences marocaines qui méritent tout l’estime et le respect».

En effet, le pôle s’est doté d'une Newsroom et a modernisé le studio Tlemsani, pour la réalisation et la diffusion des émissions et des journaux télévisés. Cette infrastructure est désormais aux mêmes standards que ceux des chaînes d’information mondiales, a ajouté la Société.

Mina Harballou, correspondante d’Al Jazeera à Londres (Angleterre), a quant à elle remercié ses confrères et consœurs à la SNRT pour leur accueil. Elle a également salué les progrès de la télévision marocaine et «les efforts consentis en faveur de la promotion et l’amélioration des chaînes télévisuelles et radiophoniques, dans le fond et dans la forme, pour refléter la diversité de la société marocaine».

De son côté, le journaliste à BeIN Sports, Youssef Ait Elhaj a mis en exergue la dimension historique de la télévision publique marocaine, à l’approche de son centenaire, remerciant au passage la SNRT pour son invitation.