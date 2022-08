Un Marocain résidant en Italie décède dans un accident de moto en Grèce

Un Marocain est décédé, cette semaine, en Grèce, dans un accident de la circulation. Ayoub Lhaou, 32 ans, résidant depuis un an à Bologne, était parti pour quelques jours de vacances à Athènes à bord de sa moto. Selon la presse italienne, c’est vers 18h du lundi 15 août où le drame a eu lieu, dans les environs de la capitale grecque. «Dans un virage dangereux, sa moto aurait glissé et son casque se serait détaché. Son corps se serait écrasé contre un mur en béton», selon les autorités qui décrivent une «blessure mortelle», rapporte-t-on.

«Ayoub était spécial», raconte sa tante maternelle Rajaa Benaroub en larmes. «Depuis l'école primaire, il a toujours choisi d'être assis au premier rang, parce qu'il était fidèle au devoir et savait à quel point il était important d'apprendre», confie-t-elle dans des déclarations à la presse.

Le jeune homme était diplômé en génie mécanique et s’est spécialisé en génie automobile. Champion provincial en échecs, il avait aussi de nombreuses passions, comme le football, le tennis et le ski et avait un vrai amour pour les motos. Sa famille réside à Nonantola, comme lui depuis l'âge de 4 ans, conclut-on.