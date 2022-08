Mobilisation des Marocains du Canada pour le rapatriement de la dépouille d’Achraf Thimoumi

La dépouille du jeune marocain Achraf Thimoumi a été rapatriée au Maroc, cette semaine, grâce notamment à la mobilisation des Marocains du Canada. Selon Najahi Rachid, le jeune marocain, retrouvé mort lundi 8 août à Stoneham, au Québec, sera ainsi inhumé au Maroc, ce vendredi.

Un rapatriement rendu possible grâce à une collecte de fonds sur la plateforme Go Fund Me, qui a permis d’amasser les 7 000 $ nécessaires au rapatriement du corps de la victime, indique Atlas Medias. «Ce montant est suffisant pour couvrir la facture du salon funéraire et le prix du billet d’avion pour acheminer le corps au Maroc», précise Rachid Najahi, coorganisateur de la collecte de fonds.

«Ça s’est très bien passé», affirme-t-il, en parlant de la collecte. En seulement 24h, l’objectif financier était atteint. Sur sa page Facebook, le MRE précise que la différence de 53,03 $ entre le montant collecté et celui dépensé sera versée à l'association Soleil Orphelins.

Après une autopsie, le corps du défunt a été récupéré par le salon funéraire Dar Al Imane – Magnus Poirier à Montréal, où un hommage a eu lieu dimanche dernier, suivi d’une prière à la Mosquée Masjid Noor Al-Islam, en l’honneur d’Achraf. Selon Atlas Medias, une cinquantaine de personnes se sont présentées pour rendre hommage à la victime, dont le corps a été rapatrié vers le Maroc mardi.

La Sûreté du Québec a confirmé, la semaine dernière, que le corps, retrouvé dans un véhicule sur le chemin des Familles en bordure du boulevard Talbot, était bien celui du jeune ressortissant âgé de 20 ans. La police suit l’hypothèse du meurtre, après avoir écarté celle du suicide. Cependant, aucun suspect n’a encore été appréhendé.