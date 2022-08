Italie : Un ouvrier marocain mort écrasé par une plaque de métal

Un ouvrier marocain a perdu la vie, cette semaine, dans une entreprise à Borgo San Giacomo, à Brescia, province italienne de la région Lombardie. Selon l’agence italienne ANSA, la victime est un Marocain de 28 ans et aurait été «écrasé par une plaque qui s’est détachée d’un pont roulant».

Les médias italiens ajoutent que «l'impact a été tellement violent que rien n'a pu être fait pour le travailleur lorsque l'aide médicale est arrivée» sur place. Les inspecteurs du travail et les forces de l'ordre se sont rendus immédiatement sur les lieux et devront établir les faits et déterminer les responsabilités. Ils doivent ainsi déterminer si l'accident a été causé par une erreur humaine ou si le dispositif de sécurité est tombé en panne.

Ce drame rappelle celui survenu d’août 2021 lorsqu’une autre Marocaine, Laila El Harim, 41 ans, a perdu la vie après s’être «coincée dans une machine de découpe», dans une usine de Camposanto, commune italienne de la province de Modène, dans la région Émilie-Romagne.