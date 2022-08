Voyages sans visa entre le Maroc et le Togo

Lors d’une réunion qui s’est tenue à Rabat le 21 juillet, les deux représentants des ministères des Affaires étrangères du Togo et du Maroc ont conclu un accord qui prévoit la libre circulation des citoyens entre les deux pays sans besoin de visas. L’accord avait été anticipé lors de la Réunion Ministérielle des États Africains Atlantiques, qui avait eu lieu à Rabat deux semaines plus tôt. Cet accord bilatéral qui prévoit l’exemption mutuelle de visa d’entrée s'inscrit dans le cadre d'une politique selon laquelle le Maroc et le Togo œuvrent au renforcement des relations entre les deux pays. Pour reprendre les mots du ministre marocain des Affaires étrangères et de la Coopération Nasser Bourita, la signature de cet accord «reflète la qualité des relations humaines entre les deux pays».

Robert Dussey, ministre togolais des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et des Togolais de l’extérieur, a partagé la nouvelle avec les citoyens togolais en utilisant la plateforme Twitter en disant :

«Chers concitoyens je me réjouis de vous annoncer au nom du PR, le Président Faure Gnassingbé, qu’à partir de ce jour 21 juillet, tous les togolais détenteurs du passeport ordinaire de notre pays peuvent entrer et sortir du Maroc sans visa. Vive le Togo, et vive le Maroc.»

Autres relations entre le Maroc et le Togo

D’autres initiatives sont également prises par ces pays pour tenter de renforcer leurs relations bilatérales. Toujours le 21 juillet, les deux ministres des Affaires étrangères se sont rendus à Dakhla pour inaugurer l’ouverture d'un consulat togolais au Maroc. L’établissement de ce consulat dans une telle zone pourrait constituer une confirmation du fort soutien que le Togo a toujours apporté au Maroc dans sa souveraineté sur le Sahara Occidental. En juin de cette année, le Togo avait déjà exprimé son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc sur le Sahara occidental, déclarant que le Plan d’Autonomie présenté par le royaume chérifien constitue «la seule et unique solution crédible et réaliste à la résolution de ce différend».

L’essor des visas électroniques en Afrique

De plus en plus de pays africains sont en train de faire le nécessaire pour offrir aux voyageurs leur propre visa électronique (e-visa). Récemment, le Maroc et le Togo ont également lancé leur propre système de visas électroniques et aujourd’hui, plus de la moitié des pays africains offrent ce service. Ce type de visa présente des avantages importants pour les voyageurs en termes de coût, de facilité de demande et de délai de délivrance. Pour demander un visa Kenya électronique, par exemple, il suffit de remplir un formulaire en ligne et de télécharger certains documents. Le visa est ensuite octroyé dans un délai d’une semaine environ.