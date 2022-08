Football : Le WAC confirme le retour officiel de Houcine Ammouta comme entraîneur

Après plusieurs jours de spéculations, le président du Wydad de Casablanca, Saïd Naciri a confirmé le retour officiel de Houcine Ammouta comme entraîneur du WAC. Dans une annonce sur sa page, le club a indiqué que Ammouta sera officiellement présenté lors d’une conférence de presse, qui devra se tenir dans les prochains jours.

En succédant ainsi à Walid Regragui, le sélectionneur de l’équipe du Maroc des joueurs locaux (A’) retrouve le club qu’il a entraîné lors de la saison 2017-2018, avec lequel il a remporté la Ligue des champions africaine et le Championnat professionnel. Ce retour intervient après que Houcine Ammouta et la direction du WAC se sont accordés sur un ensemble d’objectifs établis, «dont le premier est la poursuite du leadership à l’échelle nationale et continentale».

Dans son annonce, le club a souhaité plein succès au cadre national dans sa mission, accompagné de son staff technique et de tous les éléments de l’équipe.