Maroc-Israël : Comment la normalisation a boosté les échanges commerciaux

En annonçant, en décembre 2020, la normalisation de leurs relations, le Maroc et Israël n’ont pas attendu longtemps pour concrétiser cet engagement, à commencer par les échanges commerciaux entre Tel Aviv et Rabat. D’ailleurs, le communiqué du cabinet royal de l’Accord énonçait l’intention du Maroc de «développer des relations innovantes dans les domaines économique et technologique», tandis que la Déclaration conjointe entre le Maroc, les Etats-Unis et Israël promettait de «promouvoir une coopération économique bilatérale dynamique et innovante» entre les deux pays.

Un an plus tard, les données confirment que la normalisation a permis de booster le commerce entre les deux pays. Selon la nouvelle mise à jour récente de la base de données des statistiques du commerce international des Nations unies (ComTrade), les importations d'Israël en provenance du Maroc se sont élevées à 117,11 millions de dollars américains en 2021. Des importations dominées par des vêtements (79,96 M$), «sucres et confiseries» (21,22 M$) et des «préparations alimentaires» (7,36 M$).

Une balance commerciale excédentaire pour le Maroc

Il s’agit aussi d’«équipements électriques et électroniques (1,20 M$), de «véhicules autres que ferroviaires» (1,17 M$) et de «céréales, farines, amidons, préparations et produits laitiers» (1,14 M$), détaille la même source.

En comparaison avec les données de 2020, le volume des importations d’Israël depuis le Maroc semble avoir été multiplié par 10, passant d’environ 10 à 117 millions de dollars. Elles enregistrent même un niveau record sur les 10 dernières années.

Toutefois, pour le Maroc, la balance commerciale est excédentaire. En effet, les chiffres de ComTrade montrent que les exportations d'Israël vers le Maroc se sont élevées à seulement 30,72 millions de dollars américains en 2021, contre environ 12 millions de dollars en 2020. Les données indiquent aussi que les exportations israéliennes en 2021 restent loin de leur record enregistré en 2013, où elles ont dépassé les 50 millions de dollars.

L’année dernière, Israël a exporté principalement des produits de «navigation aérienne ou spatiale» (18,96 M$), des «matières plastiques» (4,17 M$), des produits chimiques divers (3,66 M$), des «équipements électriques et électroniques» (1,48 M$) et des «produits chimiques inorganiques, composé de métaux précieux, isotope» (1,04 M$).

Le commerce encore boosté en 2022

Les données de ComTrade restent toutefois différentes de ceux dévoilés, en mars 2022, par Israel Export Institute basées sur les informations du Bureau central des statistiques de l’Etat hébreu. Selon ce dernier, «les exportations de marchandises d'Israël vers le Maroc ont augmenté d'environ 214% par rapport à 2020».

Alors que les Accords d’Abraham fêtent leur deuxième année, le commerce notamment entre le Maroc et Israël doit encore augmenter en 2022. En effet, en février dernier, un accord de coopération en matière de commerce et d’investissements a été signé par le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, et la ministre israélienne de l’Économie et de l’industrie. Les deux pays se sont engagés, en vertu de l’accord, à «faciliter l’investissement et le commerce dans les secteurs de l’industrie 4.0, l’agroalimentaire, l’automobile, l’aéronautique, le textile, les technologies de l’eau, les énergies renouvelables, l’externalisation des services, les dispositifs médicaux et l’industrie pharmaceutique».

A l’époque, l’agence Reuters avait indiqué qu’sraël souhaite porter ses échanges avec le Maroc à 500 millions de dollars (4,72 milliards de dirhams) par an, contre 131 millions de dollars (1,236 milliard de dirhams) actuellement.

A rappeler qu’une étude israélienne a montré, en juillet 2021, que «le potentiel calculé d’exportation d'Israël vers le Maroc pourront atteindre environ 250 millions de dollars, en particulier dans les domaines de l'agriculture, du traitement de l'eau, de la numérisation et des industries intelligentes, de la cybersécurité, de la sécurité intérieure, des systèmes de santé numériques et des villes intelligentes».