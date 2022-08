Un ministre israélien salue le rôle du Maroc dans le rapprochement entre Israël et les Palestiniens

Un ministre israélien couvre d'éloges les efforts de médiation menés par le Maroc pour rapprocher les positions entre Palestiniens et Israéliens. «Le Maroc aura un rôle majeur et pivot dans la région en raison de sa proximité avec Israël et les Palestiniens. La paix entre les gouvernements est une belle chose qui part de là, mais pour garantir cette paix et ressentir cette paix, il faut qu'il y ait la paix entre les peuples», a indiqué le ministre israélien de la Coopération régionale, Issawi Frej dans une interview accordée au quotidien The Jerusalem Post.

«J’ai vu l'ampleur de l'engagement du Maroc pour la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient et la relance du processus de paix, et c'est quelque chose qui est important pour moi», a-t-il précisé. Frej, d’origine palestinienne, s’est rendu, fin juillet au royaume, où il a eu notamment des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

D’autres membres du gouvernement Lapid ont déjà loué les initiatives prises par le royaume pour relancer le dialogue entre Israéliens et Palestiniens. «Le royaume est l'acteur capable de rassembler toutes les parties, d'aplanir les difficultés sur n'importe quel sujet. Les Marocains ont juste une façon de parler à toutes les parties d'une manière qui les amènent à s'asseoir à la table et à coopérer», avait déclaré, en juillet, la ministre israélienne des Transports, Merav Michaeli.