Italie : Un festival rend hommage à Rahhal Amarri, décédé en sauvant deux enfants de la noyade

La deuxième édition du Festival Castel Volturno in festa, qui se déroule cette année du 18 au 29 août dans Villaggio Coppola (Région italienne de Campanie) rendra hommage à Rahhal Amarri, dit Saïd. Le Marocain de 42 ans est décédé le 7 juin dernier après avoir sauvé deux enfants de la noyade.

Ainsi, selon la presse italienne, un prix spécial du tournoi de football dans le cadre de ce festival a été dédié à Saïd. De plus, de nombreux artistes ont décidé de participer bénévolement à l'initiative, pour contribuer à la collecte de fonds destinée à soutenir la famille du Marocain.

L’événement se déroule à l'église de Santa Maria del Mare de Villaggio Coppola et est organisé par les associations Città Domitia, Santa Maria del Mare, Mediterraneamente et C'entro, avec le patronage de la Région Campanie, de la Province de Caserte et de la municipalité de Castel Volturno. Ses organisateurs indiquent qu’une collecte de fonds destinée à la famille de Rahhal Amarri y aura lieu.

En juin, l’ambassade d’Italie au Maroc a exprimé «son profond chagrin» suite au décès de Rahhal Ammari, mort «dans des circonstances tragiques» en Italie. «Par son geste héroïque, Rahhal a sauvé la vie de deux enfants italiens en danger, en faisant don de la sienne», indiquait l’ambassade.

Maître-nageur et gérant du Lido dei Gabbiani, Rahhal Amarri est mort peu de temps après avoir mis les enfants en sécurité, laissant derrière lui un fils et une femme partis vivre au Maroc.