Nador : 13 migrants condamnés à deux ans et demi de prison ferme

13 migrants ont été condamné, mercredi, à deux ans et demi de prison ferme et au versement d’une amende de 10 000 dirhams, pour «constitution d’une bande criminelle en vue d’organiser une émigration clandestine, violence contre les forces publiques, désobéissance et rassemblement armé». Le groupe a comparu devant la chambre criminelle près la Cour d’appel de Nador, dans le cadre des arrestations ayant suivi la tentative de traversée de la clôture avec Melilla, le 24 juin dernier.

Ces 13 migrants font partie d’un groupe de 28 personnes, toutes entendues par la chambre criminelle. La section Nador de l’Association marocaine des droits humains (AMDH), qui a suivi le procès, a indiqué que l’audience des 15 autres a été reportée au 7 septembre, le temps que les avocats de la défense consultent l’ensemble des documents médicaux joints au dossier par les agents marocains blessés lors du drame. Le report permet également de convoquer ces derniers à la prochaine séance.

Les violences ont fait 23 morts et 74 blessés parmi les ressortissants étrangers, ainsi que 140 blessés parmi les membres des autorités marocaines, selon le bilan officiel. Pour sa part, l’AMDH a maintenu son bilan, qui fait état de 27 morts et 64 disparitions parmi les migrants.

Le 19 juillet dernier, c’est un groupe de 33 migrants arrêtés dans les mêmes circonstances qui a été condamné à onze mois de prison ferme par le Tribunal de première instance. Le 14 août, 14 autres ont été condamnés à huit mois de prison ferme. En tout, 65 personnes sont inculpées.