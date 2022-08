Le gouvernement mauritanien condamne les propos de Raissouni

Le ministre mauritanien de l’éducation et de la réforme de l’enseignement, porte-parole du gouvernement, Mohamed Melainine O. Eyih. / Ph. AMI

Le gouvernement mauritanien a condamné, mercredi 17 août, les propos d’Ahmed Raissouni portant atteinte à la souveraineté du pays. Les propos du président de l'Union internationale des oulémas musulmans (UIOM) manquent de «crédibilité et de sagesse», a indiqué lors d’un point de presse le ministre de l'Education nationale et de la Réforme du système éducatif, porte-parole du gouvernement, Mohamed Melainine Ould Eyih.

Le ministre a contesté les déclarations de l’islamiste marocain niant l’existence de la Mauritanie, les qualifiant de «sans fondement et contraires à l’histoire et la géographie», rapportent des médias à Nouakchott. Pour rappel, Raissouni a qualifié d' «erreur» l'existence de la Mauritanie.

Melainine Ould Eyih a égalemment reproché au Marocain, un comportement indigne d’un prédicateur «censé diffusé un message de quiétude et de respect aux autres et non provoquer les personnes».

Ahmed Raissouni a tenté d’apaiser la colère des Mauritaniens, soulignant dans de nouvelles déclarations que le voisin du sud est l’un des cinq pays de l'Union du Maghreb Arabe.