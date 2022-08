Espagne : Le PP critique les 500 M€ promis au Maroc par l'UE

Après la colère du gouvernement des Iles Canaries, c’est au tour du Parti populaire de critiquer l’annonce de l’aide de 500 millions euros promise par l’Union européenne au Maroc pour contenir l’immigration irrégulière. «C’est une preuve de plus que le pays voisin profite de la faiblesse de l’Espagne», a estimé la députée du PP au Parlement de Melilla, Isabel Moreno.

Même si le Maroc continue de bénéficier de financements européens, à Melilla, il n'y a pas d'avancées dans la réouverture graduelle de la frontière. Rien n'a été dit non plus sur les eaux territoriales, et nous ne savons rien sur la douane commerciale. On ne sait rien du tout», a-t-elle déploré dans des déclarations à la presse.

Pour rappel, l’exécutif espagnol avait indiqué que la reprise des relations avec le Maroc est à même de «protéger les intérêts des Espagnols, Ceuta, Melilla, les Iles Canaries et l'Andalousie», avait défendu le 31 mars la ministre de la Politique territoriale, porte-parole du gouvernement, Isabel Rodríguez.



«Inaugurer de nouvelles relations solides et stables avec un pays voisin et partenaire stratégique comme le Maroc, sont indispensables pour l'intégrité territoriale, y compris Ceuta et Melilla, et la souveraineté de l'Espagne, ainsi qu'à la stabilité, la sécurité et la prospérité des deux pays», précisait en mars pour sa part la direction du PSOE dans un document destiné à ses militants.