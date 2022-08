Un avion de Ryanair à destination du Maroc atterrit en urgence à l'aéroport de Weeze

Un Boeing 737 de la compagnie aérienne Ryanair, devant atterrir mardi à Fès, a dû effectuer un atterrissage d’urgence à l’aéroport de Weeze, au nord de la ville allemande de Düsseldorf, à partir duquel il avait décollé. Selon la presse allemande, l’appareil a décollé dudit aéroport avec «un léger retard» et devait atterrir à Fès le même soir.

Toutefois, le Boeing 737 de Ryanair a tourné en rond pendant près d’une heure et demie, non loin de la ville et son aéroport. «Il a circulé pendant plus d’une heure dans le ciel entre la frontière néerlandaise et Duisbourg, et passant également au-dessus de Wesel», rapporte-t-on. Les passagers ont également remarqué que l’appareil «volait très bas et était particulièrement bruyant».

L’appareil aurait percuté un oiseau et devait «consommer du carburant» avant de pouvoir atterrir à nouveau à son aéroport de provenance, poursuit la même source. Selon la compagnie aérienne, les passagers ont été «rapidement» acheminés à bord d'un autre appareil qui s’est dirigé au Maroc. Ryanair a également présenté ses excuses aux passagers pour le retard occasionné.