Marhaba 2022 : 1 430 340 passagers et 349 735 véhicules pour la phase départ

L’opération Passage du Détroit (OPE), équivalente en Espagne de l’Opération Marhaba 2022, a achevé, le 15 août, sa phase de départ, enregistrant au total 1 430 340 passagers (soit 13,3% de moins qu’en 2019) et 349 735 véhicules (soit 9,7% de moins) qui ont traversé l’Espagne vers le continent africain. Selon les données du ministère espagnol de l’Intérieur, relayées par la presse ibériques, la plus grande concentration de véhicules s’est produite dans les derniers jours du mois de juin et au début de juillet, motivée par la célébration de l’Aid Al Adha, importante fête musulmane qui a eu lieu le 9 juillet dernier. La phase a été clôturée sans incident, précise-t-on.

En ce qui concerne les ports de départ, le plus grand trafic a été enregistré au port d’Algésiras, avec 870 109 passagers (soit une baisse de 2,8% par rapport à 2019). Il dépasse de loin les autres ports utilisés pour le transit par le détroit de Gibraltar, poursuivent les mêmes sources.

En termes de destinations, les ports marocains ont reçu 62% du trafic de passagers, soit 16,3 points de moins qu’en 2019. Quant à Ceuta, elle a enregistré 23% des déplacements (3,9% de plus qu’il y a trois ans), tandis que Melilla est restée à un niveau similaire, avec 12% du trafic.

Le ministère espagnol de l’Intérieur ajoute que la phase de retour est maintenant lancée et sera clôturée le 15 septembre prochain, qui marquera la fin de l’OPE 2022.